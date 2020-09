ufficiale Spezia, c'è la firma di Dell'Orco. Arriva in prestito dal Sassuolo

E' ufficiale il passaggio di Cristian Dell’Orco dal Sassuolo allo Spezia. Di seguito il comunicato del club: "Colpo per la retroguardia aquilotta che si assicura a titolo temporaneo dall'U.S. Sassuolo le prestazioni sportive di Cristian Dell’Orco, terzino sinistro, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Lecce in Serie A. Classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Parma, in carriera ha indossato anche le maglie di Feralpisalò, Ascoli, Empoli e Sassuolo, oltre a quella dei salentini, e nel massimo campionato italiano può vantare 46 presenze e un gol (2 marzo 2019, Empoli - Parma 3-3). Struttura fisica importante e tanta corsa al servizio di mister Italiano. Per Dell’Orco difesa o attacco fa poca differenza, si tratta di un profilo polivalente capace di ricoprire entrambe le fasi di gioco. Ora la nuova sfida si chiama Spezia. Benvenuto Cristian!".