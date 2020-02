vedi letture

ufficiale Udinese, ceduto Balic in Slovacchia. Va al FK DAC 1904

Operazione in uscita per l'Udinese, che cede il croato Andrija Balic in prestito agli slovacchi del FK DAC 1904: "Udinese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al 30/6/2020 di Andrija Balic al club slovacco FK DAC 1904. Il centrocampista croato classe 1997, arrivato a Udine nel gennaio 2016 dall'Hajduk Spalato, ha collezionato 32 presenze in maglia bianconera. Balic ha disputato la prima parte di stagione in prestito al Perugia, totalizzando 11 presenze tra serie B e Coppa Italia. Ad Andrija i migliori auguri da parte del club per questa nuova esperienza".