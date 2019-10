UFFICIALE: Udinese, De Paul ha rinnovato fino al 2024

© foto di Giacomo Morini

Rodrigo De Paul ha rinnovato con l'Udinese fino al 2024. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con Rodrigo De Paul per la sottoscrizione di un nuovo contratto di durata quinquennale. Il nostro numero 10, colonna della nazionale argentina, si lega, quindi, al club sino al 30 giugno 2024. Rodri, arrivato a Udine nell'estate 2016, ha collezionato sin qui 116 presenze in gare ufficiali con l'Udinese, realizzando 18 reti complessive tra campionato e Coppa Italia con il picco di 9 gol 9 assist fatti registrare nella passata stagione. Le ottime prestazioni in maglia bianconera gli sono valse l'ingresso stabile, non solo nei convocati ma nell'undici iniziale della Seleccion con cui ha marcato 15 presenze da ottobre 2018 ad oggi; con il fregio della Copa America della scorsa estate disputata da titolare, contribuendo al raggiungimento del terzo posto finale dei suoi nella manifestazione".