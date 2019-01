© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Darwin Machis è un nuovo giocatore del Cadice. L'esterno d'attacco classe '93 arriva in prestito con diritto di riscatto fino a giugno dall'Udinese. Tale opzione si convertirebbe in obbligo di riscatto in caso di promozione del club spagnolo nella Liga. Si tratta di un ritorno in Spagna per il venezuelano, che in passato aveva militato nel Granada, nell'Huesca e nel Leganés.