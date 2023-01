ufficiale Accordo tra Real Valladolid e Juarez, in Liga approda l'ex Udinese Machis

Il Real Valladolid ha trovato l'accordo con lo Juarez per il trasferimento di Darwin Machis. L'esterno sinistro d'attacco ex Udinese ha firmato un contratto con gli spagnoli fino al 30 giugno 2026, quindi per tre stagioni e mezzo.