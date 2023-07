ufficiale Cadice, annunciati un acquisto e un rinnovo. Arriva Machis, ex Udinese

Doppia ufficialità in casa Cadice. La società di Liga spagnola nelle scorse ore ha annunciato l'acquisto a titolo temporaneo di Darwin Machis: il 30enne attaccante esterno, ex Udinese, arriva in prestito per la prossima stagione dal Valladolid fresco di retrocessione in seconda serie.

Quindi viene reso noto anche il nuovo contratto sottoscritto dall'esperto centravanti Roger Marti. Il classe '91, reduce da una stagione in cui ha trovato 3 gol in 29 presenze, ha esteso fino al 30 giugno 2026 l'accordo in essere con la società delle isole Canarie.