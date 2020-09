ufficiale Udinese, preso Nahuel Molina. Si è svincolato dal Boca Juniors

Colpo ufficiale per l'Udinese. Preso Nahuel Molina. L'ex giocatore del Boca Juniors è un nuovo calciatore del club friulano: classe '97 di Embalse, è nato e cresciuto nella cantera del Boca da cui si è svincolato in estate. Per il giocatore sottoscritto un contratto pluriennale depositato in Lega.