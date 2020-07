Ultima rata dei diritti tv, parla l'ad di Sky: "Sono ottimista per l'accordo con Lega Serie A"

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky, ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 Ore, durante la quale ha parlato anche dei diritti tv della Serie A. Ibarra si è soffermato in particolare sulla questione del pagamento dell’ultima rata dei diritti per il 2019/20: "Accordo Sky-Serie A? Spero di sì. C’è una considerazione importante da fare. In Gran Bretagna e Germania Sky ha raggiunto accordi con le rispettive Leghe di calcio che danno valore aggiunto a entrambe le parti: sia a chi è titolare dei diritti televisivi, cioè le squadre, sia a chi trasmette le partite. Il mio augurio è che possa essere trovata un’intesa e sono ottimista. Abbiamo chiesto di aprire il confronto e siamo in attesa che decidano di sedersi al tavolo delle trattative".

Attualmente Sky deve versare l’ultima tranche per i diritti televisivi della stagione in corso. L’emittente cerca un dialogo con la Serie A per arrivare a uno sconto, mentre i club – da parte loro – non hanno intenzione di cedere e sarebbero pronti a spegnere il segnale alla pay-tv qualora fosse superata la scadenza del 12 luglio.