Ultime di formazione in casa Juventus: Dybala e Alex Sandro verso due maglie dal 1'

Domani alle 21:00 la Juventus ospita il Ferencvaros nella prima gara del ritorno della fase a gironi di Champions League. Una vittoria può garantire ai bianconeri il passaggio del turno e per farlo Andrea Pirlo si appresta a schierare Dybala e Ronaldo in attacco. La Joya è pronta per giocare dall'inizio, dando così un turno di respiro a Morata. Difesa obbligata, invece: si è fermato anche Demiral, giocherà Danilo centrale con De Ligt, viste anche le assenze di Bonucci e Chiellini. In mezzo riposerà Rabiot, spazio presumibilmente ad Arthur e Bentancur. Il ballottaggio è sulla destra tra McKennie e Kulusevski.

La probabile formazione della Juventus Szczesny, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (Kulusevski), Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.