© foto di Federico De Luca

L'arbitro Fabrizio Pasqua diresse l'incontro tra Fiorentina e Benevento, prima partita dei viola senza il loro capitano Davide Astori. Queste le sue parole nello speciale realizzato da Sky Sport: "Ho fischiato la fine della gara e il mio primo sguardo è andato a Badelj. Per lui è stata come una liberazione, mi è venuto istintivo di aiutarlo a rialzarsi, era come rialzare un'intera città straziata da un dolore immenso. Gli ho detto che doveva essere fiero di avere la fascia di Davide".