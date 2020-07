Un gioiello di Mertens all'ultimo respiro: Napoli avanti 1-0 sul Genoa all'intervallo

Si sono chiusi i primi quarantacinque minuti al "Ferraris" con il Napoli avanti 1-0 sul Genoa. Parte forte la formazione di Gattuso con Politano che si presenta al tiro da posizione ravvicinata ma Perin non si fa sorprendere e respinge la conclusione dell’attaccante ex Inter. Due minuti più tardi, il portiere rossoblu nulla può sul diagonale vincente di Elmas in seguito ad un calcio d’angolo. Il VAR però richiama l’attenzione di Mariani che decide di andare a rivedere l’azione e annullare poi per un evidente tocco di mano di Manolas. Al quarto d’ora ancora azzurri in avanti con un’altra conclusione di Elmas ma Perin si supera e devia in calcio d’angolo.

La sblocca Mertens - Al 21’ ancora una bella combinazione in area rossoblu porta Mertens alla conclusione potente in diagonale ma Perin si distende bene e riesce a bloccare il pallone. Alla mezzora Elmas trova Mertens all’interno dell’area di rigore. Il belga calcia in diagonale ma ancora una volta Perin si supera deviando il pallone in calcio d’angolo. Al 34’ break del Genoa dopo un cross di Barreca con Cassata che arpiona il pallone in area e calcia con decisione ma Meret devia la sfera sul palo. A quattro minuti dalla conclusione della frazione, Pinamonti liscia un rinvio in seguito ad un calcio d’angolo favorendo Lobotka ma la sua conclusione termina sul fondo. Nel recupero il Napoli passa: Dries Mertens riceve palla in area di rigore su assist di Insigne: controllo con il mancino del belga e destro a giro che si insacca nell'angolino della porta di Perin.

