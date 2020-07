Un gol di Ibra decide Samp-Milan al 45'. 0-1 a Marassi, meglio i rossoneri

Grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic dopo appena quattro minuti di gioco il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo della sfida contro la Sampdoria. Molto meglio i rossoneri che hanno sfiorato il raddoppio con lo stesso attaccante svedese e due volte con Calhanoglu. Solo un tiro in porta per i padroni di casa, che non si sono resi molto pericolosi dalle parti di Donnarumma.