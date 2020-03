Un mercato di affari in sospeso: da Pogba a Icardi sono tanti i dubbi sul futuro

I grandi affari del mercato europeo che potrebbero nascere in vista della prossima estate sono tutti in stand-by. Questo perché a causa del Coronavirus ancora non è chiaro neanche quale sarà il periodo valido per le trattative, con la FIFA che sta addirittura pensando di fare un'unica grande sessione che parta a luglio e finisca a gennaio.

Gli affari in attesa - Raiola continua a sognare di portare uno dei suoi giocatori al Real Madrid, e il principale indiziato resta Paul Pogba, che però riflette anche un possibile ritorno alla Juventus. L'Inter rischia di perdere Lautaro Martinez, con Messi pronto a scendere in campo per portare in Spagna il compagno di squadra con l'Argentina. I nerazzurri vorrebbero Griezmann come contropartita, ma lo stipendio da 20 milioni a stagione riporta tutti sulla terra. Anche Aubameyang e Icardi attendono di conoscere il proprio futuro, probabilmente lontano da Arsenal e PSG. A riportarlo è La Stampa.