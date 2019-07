Un poker che cambia le strategie. Samp, Verre ora può restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi il futuro di Valerio Verre sembrava lontano dalla Sampdoria, con l'Hellas Verona in forte pressing per arrivare al centrocampista. La situazione però nelle ultime ore sembra aver preso una strada diversa, secondo Sky Sport.

Di Francesco cambia idea - Galeotta fu l'amichevole di ieri della Samp contro il Sellero Novelle. Anche a causa delle tante assenze offensive il tecnico Di Francesco ha schierato Verre nell'inedito ruolo di falso centravanti... ed è stato ripagato addirittura con 4 reti. Certo la difficoltà del test era piuttosto relativa, ma tanto è bastato per far sì che il tecnico bloccasse la cessione del giocatore. Che quindi, almeno per il momento, potrebbe restare in blucerchiato.