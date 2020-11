Una difesa mai vista per il Barça: tra emergenza e rischi, Koeman a Kiev con due soli centrali

"AAA cercasi urgentemente difensore centrale". In casa Barcellona, fin dal giorno successivo alla chiusura della lunga sessione di calciomercato estiva, mister Ronald Koeman in persona ha appeso alla porta un cartello piuttosto chiaro: alla sua squadra serviva, serve e servirà un innesto in difesa. Nonostante Eric Garcia fosse davvero a un passo (il suo arrivo sembra soltanto rimandato a gennaio o, al più, a luglio), ai blaugrana è mancato - colpevolmente - un tempestivo piano B. Il risultato? L'emergenza che dura ormai da giorni, settimane, mesi.

Il frutto, questo, di un grave errore di interpretazione in fase di trattative, che proprio l'ex ct olandese sta provando a risolvere all'insegna della linea verde. Con Piqué, Araujo e Umtiti fermi ai box, ad affiancare il solo (e stacanovista!) Clement Lenglet nella trasferta di Kiev sarà infatti il giovanissimo Oscar Mingueza. Talento e leader della Masia, questo classe '99 ha strappato consensi unanimi tra gli addetti ai lavori ed è pronto adesso a godersi la promozione, addirittura in Champions League.

Tanto pronto, almeno nella mente di Koeman, da rinunciare in ottica turn-over alla convocazione di un big come Frenkie de Jong (oltre a quella di Lionel Messi), unico calciatore riadattabile al centro della retroguardia con ottimi risultati. Una doppia esclusione che in queste ore, in Catalogna, ha scatenato inevitabilmente il dibattito... Nella speranza che la Dea bendata contro la Dinamo non privi i culé anche degli ultimi highlanders rimasti dinanzi a Ter Stegen.