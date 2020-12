Una Ferrari per il Tottenham. In Inghilterra sicuri: pronti 18 milioni per il difensore del Sassuolo

vedi letture

Il Tottenham, capolista in Inghilterra, starebbe valutando la possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto difensivo. Il budget a disposizione di José Mourinho non è molto alto, ma sembra sufficiente per arrivare a uno degli obiettivi: si tratta di Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo che sta disputando ottime partite nella squadra di Roberto De Zerbi. Il 28enne è un giocatore che gli Spurs tengono sotto controllo da diverso tempo e ha un contratto fino al 2023; in estate era stato cercato anche da Roma, Napoli ed Everton. Un'offerta da 18 milioni, riporta 90min potrebbe bastare per far vacillare il club neroverde, colpito come tutti dalla crisi causata dalla pandemia. Oltre a Ferrari, il Tottenham continua a seguire anche il difensore sudcoreano Kim Min-jae e Dan-Axel Zagadou del Borussia Dortmund.