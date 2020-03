Una frazione giocata a viso aperto ma nessun gol: Juventus-Inter 0-0 al 45esimo

Il clima è surreale, ma lo 0-0 maturato nei primi 45 minuti di Juventus-Inter, sfida Scudetto che all'Allianz Stadium si sta disputando a porte chiuse, non è certo figlio di un atteggiamento apatico, con ritmi da allenamento, delle due squadre. Mancano i gol, ma fino a questo momento le due squadre hanno messo in mostra un spettacolo godibile.

Parte meglio la Juventus - Rispetto alla squadra che dieci giorni fa ha perso a Lione, Maurizio Sarri ha cambiato ben cinque uomini. Le novità più rilevanti hanno riguardato soprattutto l'attacco, con Douglas Costa e Higuain al fianco di CR7. La scelta che però - in avvio di partita - ha messo principalmente in difficoltà l'Inter è stata quella di lasciar fuori Pjanic per far spazio a Bentancur e Matuidi. Nei primi minuti la squadra di casa ha subito preso possesso della mediana, ha neutralizzato per almeno venti minuti Brozovic e ha costruito più di un'occasione interessante. Per ben due volte De Ligt su azione d'angolo ha anticipato il diretto marcatore e soprattutto al nono minuto ha messo in difficoltà Handanovic.

Tra le due occasioni che hanno avuto nel difensore olandese il protagonista è arrivata quella più importante, la sassata di Matuidi da ottima posizione dopo un suggerimento di Ronaldo intercettata in tuffo da Handanovic.

Inter sempre lucida - L'Inter, sorpresa dall'avvio dei padroni di casa, ha avuto comunque il merito di non perdere mai la testa. Di provare sempre a fare la sua partita. Una strategia che ha funzionato appena la Juventus ha abbassato i giri del motore e ha iniziato a essere più imprecisa nella costruzione della manovra offensiva. Due dettagli che hanno permesso ai ragazzi di Conte di venire fuori dopo la mezz'ora e di dare all'ultima parte della frazione ben altro canovaccio. Al 36esimo, l'Inter è andata anche vicina al gol con un tiro dal limite dell'area di Brozovic dopo una sponda di Lautaro che non ha colto impreparato Szczesny.

La Juve comunque non è mai andata in affanno, così come l'Inter. Risultato di parità tutto sommato giusto e una ripresa tutta da vivere. Nonostante il clima surreale.

