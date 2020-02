vedi letture

Una prova del 9 superata a metà. Ma la continuità è la miglior notizia per l'Hellas

Udinese-Hellas Verona 0-0

Per molti tifosi dell'Hellas trattasi di occasione persa. Il pareggio, 0-0, di quest'oggi contro l'Udinese frena la rincorsa alla Roma sconfitta ieri dall'Atalanta, ora avanti agli uomini di Juric di 4 punti. Ma a ben guardare il pareggio esterno contro una buona Udinese, spinta per l'occasione da una Dacia Arena caldissima, è un ulteriore passo in avanti per la società scaligera. In termini di classifica, ovvio, soprattutto considerando che l'obiettivo dichiarato resta la quota salvezza di 40 punti. Ma anche dal punto di vista della crescita del gruppo e delle sue consapevolezze.

9 risultati utili consecutivi - Il pareggio di oggi infatti dà continuità al successo dello scorso fine settimana con la Juventus e più in generale allunga una striscia positiva che dura oramai da 9 partite. Si inizia col 3-3 dello scorso 15 dicembre col Torino, passando per i successi con SPAL, Genoa, Lecce e appunto Juventus. Nel mezzo i pareggi, prima di quello con l'Udinese, con Lazio, Bologna e Milan. Un filotto che testimonia, una volta di più, il grande spirito che mister Juric è riuscito a trasmettere alla propria squadra.