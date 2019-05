Luigi Di Biagio lo ha annunciato in conferenza stampa (a breve la versione integrale su TuttoMercatoWeb.com): Gianluigi Donnarumma non farà parte della spedizione dell'Under 21 azzurra che proverà a tornare sul tetto d'Europa nella competizione che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno prossimi. Per il portiere del Milan, attualmente infortunato, non ci sarà dunque una seconda esperienza con gli azzurrini, dopo quella in Polonia di due anni fa. Per quanto riguarda aggiunte "a sorpresa", il ct ha invece aperto alla possibilità di pescare nell'Under 20 di Nicolato, attualmente impegnata nel Mondiale, proprio in Polonia: Andrea Pinamomenti e Luca Pellegrini in primis, ma anche Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono sotto la lente di ingrandimento del commissario tecnico romano.