Under 21, Pellegrini: "Era scontato per me venire qui, gruppo fantastico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Nazionale Under 21 azzurra, parla così in conferenza stampa del suo ritorno in Under 21 in occasione dell'Europeo di casa: "Era scontato per me venire qui e giocare con la squadra. Ho sempre detto al mister che sarei venuto di corsa e contentissimo. Ho trovato un gruppo davvero fantastico, ci stiamo divertendo. Ho avuto modo di seguire la squadra anche quando non c'ero. Ieri abbiamo fatto una bella cosa, battendo una squadra forte ma dobbiamo dargli subito seguito. Con la Polonia è la partita più importante perché ci permetterebbe di andare in semifinale".