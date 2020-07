Uno 0-0 che muove la classifica. Fiorentina, le buone notizie si chiamano Kouame e Ribery

Un punticino striminzito, che però fa comodo alla Fiorentina di mister Iachini in vista della volata salvezza. La sconfitta del Genoa contro il Napoli consente ai viola di allungare il divario dal terzultimo posto, ora distante 8 punti. Tanti, ma non abbastanza per vivere tranquillamente le ultime giornate di campionato.

Nello 0-0 contro il Cagliari uno dei migliori in campo è stato ancora una volta Franck Ribery, guida tecnica imprescindibile per Iachini, come confermato nel post gara. Ma le buone notizie, per la Fiorentina, non finiscono alla prova del francese. Nell'ultimo quarto d'ora di gara ha fatto il suo esordio Christian Kouame, attaccante tornato in campo dopo 8 mesi ai box: "Il suo rientro sarà graduale", ha spiegato il tecnico. Ma in vista del finale di stagione, l'ex Genoa potrà dare una grossa mano ad una Fiorentina che continua ad avere enormi problemi a trovare la via della rete.