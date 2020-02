vedi letture

Uno 0-0 spiegato dalle statistiche: Udinese ed Hellas primatiste in fatto di clean sheet

Udinese-Hellas Verona 0-0

A guardare certe statistiche, c'era forse da aspettarselo. Lo 0-0 finale fra Udinese ed Hellas Verona racconta di due squadre che hanno trovato grandi difficoltà a trovare la via del gol, pur avendo giocato a viso aperto e senza troppe paure.

I numeri non mentono: 17 clean sheet complessivi - La squadra di Juric ha costruito la sua splendida classifica sulla solidità difensiva. E infatti dopo 24 giornate di campionato è la squadra che ha portato a casa più clean sheet di tutti. Silvestri è tornato a casa senza aver subito gol addirittura in 9 occasioni, quest'anno. Numero di poco inferiore all'Udinese, che dop oil pareggio odierno è a quota 8 in questa speciale classifica che come detto vede in testa l'Hellas. A 8, insieme all'Udinese, ci sono anche Inter, Milan e Lazio. Ma quel che interessa, in questo contesto, è il dato complessivo: Udinese ed Hellas Verona, insieme, hanno completato addirittura 17 partite senza subire gol.