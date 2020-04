Uscire dalla comfort zone e deludere. L'Inter, Godin e un epilogo inaspettato

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il mercato in difesa dell'Inter in vista del prossimo anno, sottolineando come il leader continuerà ad essere De Vrij. Con lui ci sarà anche Skriniar, e certi sono anche la sorpresissima Bastoni e D’Ambrosio. Più nebuloso è invece il futuro di Diego Godin. Preso a zero un’estate fa dall’Atletico Madrid, doveva dare peso internazionale alla squadra. Ma la realtà è stata diversa: uscire dalla comfort zone, la difesa a 4, gli ha fatto perdere certezze e con Conte non è scoccata la scintilla. Piace in Liga e Premier: senza il suo stipendio da 5 milioni per altre due stagioni l’Inter risparmierebbe circa 20 milioni.