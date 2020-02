vedi letture

Valencia, Parejo sfida l'Atalanta: "Stanno facendo una stagione impressionante"

Dani Parejo, centrocampista del Valencia, ha parlato della gara contro l'Atalanta in conferenza stampa. "L'Atalanta sta facendo una stagione impressionante, ha fatto 63 gol in 24 partite, vinto contro la Roma. Sarà un avversario difficile, molto complicato, considerando anche i nostri infortuni. Mi è stato insegnato che dobbiamo entrare in campo per vincere. In casa siamo una squadra davvero solida, però ci sono state quelle due o tre partite in cui abbiamo sofferto fuori casa, stiamo facendo fatica. È più difficile vincere, per questo dobbiamo tenere d'occhio gli obiettivi".