Valzer delle panchine: tutti aspettano le mosse delle big

Poteva essere una mattinata decisiva su molti fronti. Poteva arrivare delle risposte, sono arrivati solo rinvii. Sorrisi e strette di mano, non definitive. Il presidente del Bologna Joey Saputo s'è detto ottimista sulla permanenza di Sinisa Mihajlovic. Ma il tecnico serbo non ha ancora dato una risposta, la darà entro 15 giorni. Dopo aver ascoltato nella giornata di ieri i progetti dell'imprenditore canadese.

Sulla stessa falsariga Marco Giampaolo, che questa mattina in centro a Genova per quasi tre ore ha avuto un confronto con il presidente Massimo Ferrero. In questo caso i tempi sono più stretti, ma anche in questo caso certezze non ne sono arrivate: una risposta entro sette giorni.

Ha scelto la via del silenzio Simone Inzaghi, mentre Gian Piero Gasperini - nelle molteplici interviste per omaggiare la qualificazione in Champions - non ha dato certezze. Dovrà vedersi con la famiglia Percassi e lo farà già oggi, a margine della cena di squadra.

Tanti destini in bilico. Tutti in attesa delle decisioni delle big, da quei club da cui dipende l'effetto domino. Simone Inzaghi sa di essere uno dei principali papabili per la panchina della Juventus non dovessero arrivare Sarri o Pochettino. E sa di piacere anche al Milan. Mihajlovic, a sua volta, aspetta di capire se si libererà la panchina della Lazio, mentre Marco Giampaolo è in attesa di capire le mosse di Milan e Roma, che in serata saprà qualcosa in più da Gasperini.

Con tanti tavoli ancora aperti è quindi meglio aspettare. Capire cosa deciderà Gazidis, se Sarri sarà davvero libero dopo la finale di Baku e se alla Roma abbiano davvero le idee chiare. Poi dopo, solo dopo, si prenderà una decisione.