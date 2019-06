Fonte: dal nostro inviato al Wanda Metropolitano di Madrid

Che cos'è, il Pallone d'Oro? E' il premio a una stagione. Ma è il premio a una stagione? Perché se così fosse, avremmo un'altra volta una sorpresa. Che arriva magari dall'Egitto, per una prima volta, Mohamed Salah. Che è stato eletto migliore in campo della finale, che è il difensore più costoso del mondo e che è simbolo dell'Olanda che rinasce, Virgil van Dijk. Le quote raccontano che Lionel Messi è favorito e questo è certificato anche dalle parole del centrale olandese. "Messi è il migliore al mondo, lo merita finché gioca e io non ci penso. Se succede... Non lo so, non credo che ci sarà la possibilità". Però, torniamo al senso delle cose. Cosa è, il Pallone d'Oro? Un premio al valore, alla carriera, al momento, alla stagione? Luka Modric e il suo titolo parlano di mesi. Messi ora favorito è la sommatoria della Liga, di una semifinale Champions e pure del suo talento. Che vinca un centrale difensivo sembra una blasfemia ma già è accaduto, vedi Sammer o Cannavaro. Che lo faccia Salah non sembra impossibile, lui che ha spalancato le porte alla sesta Champions del Liverpool col suo rigore, però Van Dijk è stato eletto pure migliore della Premier League. Migliore della finale. Migliore di lui, quando contava. Basterà?