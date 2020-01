Vantaggio meritato dell'Udinese sul Sassuolo: al 45' è 1-0, decide Okaka

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo tempo molto divertente alla Dacia Arena, ben giocato da due squadre che, almeno per il momento, non hanno particolari problemi di classifica. Meglio l'Udinese: l'1-0 maturato all'intervallo va anche stretto ai bianconeri, che hanno costruito tante occasioni. Sassuolo non pervenuto per larghi tratti del match.

Il terzo tentativo è quello buono - La formazione friulana è ben messa in campo e lascia il possesso ai neroverdi. Un palleggio lento e sterile, che consente ai padroni di casa di difendersi con ordine e ripartire con grande pericolosità. Dopo una parata di Consigli su Lasagna, sale in cattedra Stefano Okaka, che sfrutta al meglio le palle inattive, in particolare i tiri dalla bandierina: l'attaccante per due volte manca di poco il bersaglio, ma al terzo tentativo fa impazzire il pubblico di casa con un preciso colpo di testa. Il Sassuolo, nella prima metà di frazione, è tutto nel palo scheggiato da Traoré. L'Udinese, invece, continua a rendersi pericolosa e va vicina al raddoppio con Mandragora (autore dell'assist vincente), al termine di una bella azione corale. De Zerbi è deluso e richiama i suoi, invitandoli a essere più ordinati. Caputo e compagni intensificano gli sforzi, mentre la squadra di Gotti rifiata e non corre particolari rischi. Al 45' il vantaggio è meritato.