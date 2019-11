Var e arbitri, Marino a Rizzoli: "Necessità che veniate presto nelle sedi"

© foto di Federico De Luca

Il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto per fare una richiesta a Rizzoli nel corso dell'incontro tra arbitri, dirigenti, allenatori e capitani in corso a Roma: "C'è la necessità che veniate presto nelle nostre sedi a spiegare ai giocatori, l'avevo sollecitato quest'estate e credo sia opportuno. Venire a queste riunioni serve, ma non riusciamo a trasmettere ai giocatori tutto quello che va trasmesso. È una esigenza che io sento come dirigente, anche per l'esperienza da arbitro che ho avuto".