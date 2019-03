© foto di J.M.Colomo

L'Equipe stila la lista che il Real Madrid starebbe studiando in caso di addio a Raphael Varane che ancora non ha chiarito il suo futuro. Tra i nomi ci sarebbe anche Matthijs de Ligt, sul quale ci sono anche il Barcellona, il Paris Saint-Germain e la Juventus. Poi Mario Hermoso, canterano che ha lasciato La Fabrica in cerca di opportuinità. Ha una clausola per il Madrid da soli 7,5 milioni di euro. In Serie A, doppio obiettivo: Kalidou Koulibaly del Napoli e Milan Skriniar dell'Inter.