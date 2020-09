Vedat Muriqi esce allo scoperto: "Trattativa logorante, voglio andare alla Lazio"

"Voglio andare alla Lazio". Vedat Muriqi esce allo scoperto e spinge in prima persona per chiudere quanto prima il suo trasferimento in biancoceleste. L'attaccante kosovaro del Fenerbahce, per il quale la Lazio ha rilanciato proprio in queste ore, ha parlato così della lunghissima telenovela di mercato che lo vede protagonista ormai da settimane: "Voglio andare alla Lazio, ma questa trattativa sta diventando logorante. Spero in una buona riuscita che soddisfi anche il Fenerbahce, club a cui sono molto legato", si legge sul profilo Twitter del giornalista turco Ertan Suzgun.