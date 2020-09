tmw Lazio-Muriqi: dall'entourage filtra ottimismo, l'ultimo rilancio può essere quello giusto

vedi letture

Nuovo episodio della telenovela di mercato legata a Vedat Muriqi. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle prossime ore le parti si riaggiorneranno infatti con la speranza di chiudere una trattativa diventata ormai davvero estenuante. La situazione? Il Fenerbahce continua a chiedere oltre 20 milioni di euro (il 15% della cessione spetta al Rizespor), mentre la Lazio ha rilanciato fino a 18 più bonus. Dai biancocelesti filtra ottimismo, così come dall'entourage dell'attaccante classe '94: questa, salvo nuovi colpi di scena, può essere davvero la volta buona per consegnare a mister Inzaghi un rinforzo importante per il reparto avanzato.

Il kosovaro, dal canto suo, ha già accettato da tempo la corte del ds Tare, non allenandosi nei giorni scorsi col club di Istanbul proprio per cautelarsi in vista del trasferimento in Serie A.