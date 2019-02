Ventura ricorda il suo Bari: "Ranocchia era meglio di Bonucci"

Fonte: fcinternews.it

Ai microfoni di Radio CRC è tornato a parlare Giampiero Ventura, ex tecnico della Nazionale oltre che allenatore di Bari, Torino e Chievo fra le altre. Ricordando proprio il suo Bari, il tecnico si è soffermato sui due centrali di quella squadra, ora in forza ad Inter e Juventus: "Dal punto di vista difensivo era meglio Ranocchia, dalla personalità tecnica Bonucci. Il primo anno alla Juve Bonucci fece male perché tutta la squadra fece male. Oggi la Juventus fa bene perché chi arriva trova dei punti di riferimento che ti costringono a far bene. Ranocchia andò all'Inter in un periodo di difficoltà, poi ebbe anche un incidente brutto (la rottura del legamento crociato nel 2010, ndr)".