Verona, Di Carmine: "Peccato per il ko con la Juve. Ora testa all'Udinese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Hellas Verona Samuel Di Carmine, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei gialloblù, commenta così il ko sul campo della Juventus: "Peccato per il risultato. Abbiamo mantenuto un buon pressing e pressione alta. È un buon punto dal quale ripartire. Siamo soddisfatti per come stiamo giocando. Meritavamo qualche punto in più. Serie A? Ho sempre creduto nelle mie potenzialità. Ci tenevo a fare gol; andrà meglio la prossima volta. Giocarcela alla pari con la Juve? Abbiamo fatto una grande partita, con la mentalità giusta. Udinese? Sarà difficile contro una diretta concorrente per la salvezza. Prepareremo il match con la giusta voglia e grinta".