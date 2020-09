Verona, Dimarco: "I nuovi si sono inseriti bene. Spiace per la traversa ma ci riproverò"

Al termine del match contro la Roma, il difensore del Verona Federico Dimarco ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero: "Nuova stagione, stesso Verona? Sì, nonostante la partita presentasse molte insidie abbiamo giocato alla grande. I nuovi arrivati, inoltre, si sono inseriti al meglio nel gruppo, mettendosi subito a disposizione e capendo subito come giochiamo e qual è la nostra mentalità. Il nostro secondo tempo? Sappiamo che lavorare bene in settimana ci porta a raccogliere i frutti in partita, arrivando a metà ripresa con ancora molte energie da spendere. La traversa che ho colpito? Pensavo di segnare, poi ho visto il pallone sbattere sulla traversa e sul palo. Lì per lì mi è dispiaciuto, ma ci riproverò sicuramente. Già domenica prossima contro l’Udinese".