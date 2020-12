Verona, Juric: "A gennaio non dobbiamo vendere nessuno. Ma se arriva una big è diverso"

vedi letture

Cosa offrirà il mercato di gennaio al Verona di Ivan Juric? Il tecnico croato risponde così in conferenza stampa: "Come una grande opportunità di migliorare: non dobbiamo vendere nessuno. Poi se arriva una big, come nel caso di Kumbulla, è diverso. Ma non abbiamo grande fretta".

Qui tutte le dichiarazioni di Juric.