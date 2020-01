Verona, Juric: "Borini, spirito giusto già dagli allenamenti. Sarà prezioso"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha commentato al canale ufficiale del club il pareggio degli scaligeri a Bologna: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Bologna ha grandi giocatori e una buona mentalità, però penso che negli ultimi 15-20 minuti del primo tempo abbiamo cominciato a fare quello che volevo, poi nel secondo tempo abbiamo cominciato a giocare come si deve e alla fine abbiamo pareggiato. Abbiamo creato tanto e qualcosina in più sinceramente poteva scappare".

Su Borini

"Siamo contenti che Fabio sia entrato così, con lo spirito giusto sin dagli allenamenti. Si è messo a disposizione, è entrato bene, ha segnato e ha avuto palle gol. Può essere importante per noi. La mia sensazione quando abbiamo parlato è che questo ragazzo ha volontà di far bene, di mettersi in discussione quando poteva essere tranquillo al Milan. È una bella cosa per noi".