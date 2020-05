Verso la ripresa della Serie A: subito tutte e 20 in campo o avvio light con i recuperi?

Ci sono due correnti di pensiero. E ci mancherebbe, la differenza di opinioni e vedute ha caratterizzato la discussione pubblica sul tema stop/ripresa del calcio fin dai primi giorni di lockdown. Oggi, nel Consiglio di Lega indetto nelle scorse ore (ed in attesa del decisivo summit del 28 maggio che deciderà per la ripartenza o meno del campionato), i vertici della Serie A si incontreranno per discutere di svariati temi. Dalla data (eventuale) di ripresa del campionato al format fino ai diritti tv, questione quest’ultima che non ruba l’occhio al tifoso ma che nell’economia della discussione avrà un peso specifico. Vedremo quanto importante.

Con quali partite riprendere la Serie A? Fra i temi dibattuti ci sarà anche questo. Due correnti dicevamo: da una parte chi pensa, spera e vuol ripartire a pieno regime. Show must go on, dunque diamo al pubblico il pacchetto completo. 10 partite, tutta la 27^ giornata, la prima interamente non completa. Il primo turno post stop per pandemia dovrà essere da una parte biglietto da visita, dall’altra manifesto di correttezza e attenzione alle regole del protocollo. Insomma, per questa fazione giusto riprendere con tutte le 20 squadre impegnate. La controparte replica aggrappandosi alla regolarità del calendario: prima recuperiamo gli arretrati della 25^ giornata, anche solo simbolicamente per chiudere con il prima. Nello specifico Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Poi si penserà al resto anche nell’ottica di avere tutte le squadre a pari partite giocate in caso di nuovo, non auspicabile, stop del torneo. Controindicazioni? Le 4 gare sarebbero disputate, prima di tutte le altre, nelle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus.