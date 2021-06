Via Frabotta, torna Pellegrini e Alex Sandro titolare: Juve, niente casting sulla fascia sinistra

La Juventus non sta valutando in questo momento investimenti per la corsia mancina. Il club bianconero, che nella serata di ieri ha dato il via libera al prestito di Gianluca Frabotta al Genoa, è in questo momento concentrato sull'acquisto di Manuel Locatelli, primo acquisto per la linea mediana. E sulla fascia mancina darà ancora spazio al brasiliano Alex Sandro come titolare. L'alternativa sarà Luca Pellegrini, classe '99 che nell'ultima stagione ha giocato proprio in prestito al Genoa. Con Allegri che sa, in caso di emergenza, di poter dirottare su quella fascia anche il brasiliano Danilo.