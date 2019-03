Viareggio Cup - Fiorentina-Parma 1-4: viola stanchi, i ducali fanno l'impresa

Fonte: dall'inviato a Carrara

Una Fiorentina irriconoscibile cede il passo al Parma nel quarto di finale di Viareggio Cup giocato oggi allo Stadio dei Marmi di Carrara, in un clima invidiabile su un manto erboso davvero eccellente. 4-1 il finale in favore della sorpresa Parma, nettamente superiore dal punto di vista della freschezza fisica anche grazie all'abile gestione di Catalano. Per i viola altra delusione nel giorno dell'eliminazione dell'Inter, che ha battuto i ragazzi di Bigica nella finale della scorsa edizione (e successivamente anche nell'atto conclusivo del campionato Primavera).

SUBITO PARMA AVANTI - Ottimo inizio di gara per il Parma, a cui la Fiorentina lascia le redini del gioco preferendo agire di rimesse. Le prime emozioni sono però due casi da moviola, uno per parte, in cui le squadre chiedono un calcio di rigore per atterramento di Camara, per i crociati e di Montiel, per i viola. Il vantaggio gialloblù però è maturo e si concretizza al dodicesimo grazie ad un gran destro di Tardivo, che sorprende Chiorra centralmente con una traiettoria beffarda, che si abbassa improvvisamente. La gara si accende alla mezz'ora con due occasioni clamorose a testa che per questione di centimetri non si trasformano in gol: quelle viola le crea lo scatenato Montiel, imprendibile a destra con la sua tecnica nello stretto. Due cross dello spagnolo mettono Longo in condizione di siglare il pari, mancato in ambedue le occasioni per questioni di centimetri. Nel Parma invece sono Colley e Camara ad avvicinarsi al bis, il primo con un contropiede in campo aperto che richiede l'intervento di Chiorra, il secondo con un destro a botta sicura a centro area su cui salva, a portiere battuto, Dutu. Nel finale di frazione aumenta la pressione viola, ma i pericoli per Corvi si limitano ad un colpo di testa ravvicinato di Simonti.

DILAGANO I DUCALI - Ancora Parma in evidenza al rientro in campo, ma è la Fiorentina a pareggiare i conti dopo nove minuti di gioco: cross sul secondo palo, irrompe Ferrarini che incrocia e fa 1-1, esattamente contro il Torino. E nel momento migliore dei viola, a cui è viene anche annullato un gol per fuorigioco di Longo, ecco il bis ducale: lo realizza il gioiellino Drissa Camara con un calcio di punizione perfetto su cui l'estremo difensore viola non può nulla. Passano un paio di minuti ed ecco il tris, col Parma padrone del campo e Fiorentina sulle gambe: lo realizza ancora Camara con un tocco ravvicinato su perfetto invito di Di Maggio. I viola non reagiscono, anzi subiscono anche il poker da parte dei ducali, che Catalano fa ruotare sfruttando la panchina lunga. Lo realizza Chiacchio su assist di Montipò, bravo a convergere e attirare la marcatura su di sè per poi scaricare in favore del compagno. In semifinale, ci va ancora il Parma.