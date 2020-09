Vidal all'Inter, Boateng: "Buona fortuna, anche se hai scelto i colori sbagliati di Milano"

Sono stati tantissimi i messaggi ricevuti in queste ore da Arturo Vidal in vista della sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Tra questi, c'è anche quello di Kevin Prince-Boateng, ex calciatore del Milan (oggi in uscita dalla Fiorentina), che ha "rimproverato" il cileno per la scelta dei "colori sbagliati" di Milano: "Anche se hai scelto i colori sbagliati di Milano, buona fortuna fratello", il suo post su Instagram. Con la risposta immediata da parte di Vidal: "Grazie mille fratellino".