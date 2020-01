© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell'Inter verso la metà del mese. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport in merito al trasferimento del centrocampista cileno in nerazzurro.

Prima offerta nerazzurra - Nonostante le parole di ieri di Valverde , che ha dichiarato di non aspettarsi nuove partenze dopo quella di Aleña (Betis), i nerazzurri hanno già presentato una proposta ufficiale al Barcellona da circa 12 milioni di euro. Una cifra ritenuta ancora troppo bassa dai blaugrana, che restano comunque aperti al dialogo. All'agente Fernando Felicevich, così, va il compito di mediare tra domanda (20 milioni) e offerta, le parti non sono così distanti e l'operazione dovrebbe chiudersi in tempi più o meno rapidi.

Il giocatore ha già detto "sì" - Mister Antonio Conte aspetta dunque il suo rinforzo per l'inizio del girone di ritorno. L'ex Juve, d'altronde, ha già deciso da tempo di andarsene e il Barcellona ha bisogno di soldi: la strada sembra ormai tracciata, Valverde dovrà rassegnarsi.