Vidal trascina il Cile: "Abbiamo solo un obiettivo, andare al Mondiale"

Con la sua doppietta Arturo Vidal ha regalato il successo al suo Cile nella sfida con il Perù valida per le qualificazioni al prossimo mondiale. "Sono contento per i gol, ma la cosa più importante è la Nazionale ha vinto in casa. Ora dobbiamo concentrarci sul Venezuela. Sappiamo che tutte le squadre sono molto difficili da affrontare, ma dobbiamo giocare al 100%. Non possiamo perdere punti come abbiamo fatto nelle qualificazioni precedenti. Dobbiamo andare a un altro Mondiale", ha detto il centrocampista dell'Inter dopo la sfida con il Perù.