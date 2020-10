VIDEO - Benevento, Inzaghi: "Per 70' giocato alla pari con la Roma. Pagate le ingenuità"

vedi letture

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato così dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma per 5-2: "Dobbiamo accettare il ko. Siamo venuti qui e abbiamo fatto 10 tiri in porta. Dobbiamo ripartire da questo, fino al 70' siamo stati in partita e abbiamo avuto l'occasione sia di andare sul 3-2 che poi sul 3-3. Abbiamo poi mollato dopo la quarta rete subita, i ragazzi avevano dato tutto. Paghiamo qualche errore di ingenuità ma lo abbiamo messo in preventivo. Siamo stati sfortunati in alcune occasioni, cresceremo nelle prossime partite, abbiamo 6 punti e abbiamo giocato alla pari con una squadra da Champions".