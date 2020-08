VIDEO - Conte si sfoga: "Troppi attacchi e poca protezione dal club. Godiamoci gli 82 punti"

vedi letture

Antonio Conte non le manda a dire. Il tecnico dell'Inter si è sfogato in conferenza stampa al termine del match contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Penso che sia giusto guardare in casa nostra, aver fatto 83 punti vuol dire aver lavorato bene e dato tutto, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto in alcune zone del campo. A centrocampo, ma anche in attacco: Sanchez non lo abbiamo avuto per la maggior parte della stagione, era la prima alternativa al duo Lukaku-Lautaro. I due hanno però retto bene sobbarcandosi lavoro in più. Mi dispiace perché ho visto attaccare l'Inter in maniera brutta, attacchi gratuiti per i calciatori, per me. Non mi è piaciuto, c'è stata poca protezione da parte del club".