VIDEO - Empoli, Conte presente all'allenamento. In attesa di squadra

Tre giorni a Empoli per Antonio Conte. Il tecnico, sotto contratto con il Chelsea, rimarrà con la squadra fino a domani, quando gli azzurri effettueranno una seduta a porte chiuse, di mattina, allo stadio Castellani. Conte ha cenato ieri sera con lo staff a Monteboro, il centro sportivo empolese, guardando poi l'allenamento di questa mattina, quasi tutto incentrato sulla tecnica e sulle partitelle a campo ridotto.

ATTESA ROMA - Non c'è da escludere che con Aurelio Andreazzoli, storico vice di molti tecnici alla Roma (fino alla finale di Coppa Italia persa contro la Lazio) non abbia parlato anche della società giallorossa, sempre più in pressing per l'allenatore. Le sue quotazioni si sono alzate negli ultimi giorni, dopo tre incontri con emissari della società, oltre al pressing di quello che, con ogni probabilità, sarà il nuovo ds capitolino, cioè Petrachi. Il problema è che la Roma non è la sua prima scelta. La possibilità di vincere nella Capitale lo stuzzica, in qualche modo la quadra per lo stipendio si troverà - anche con l'intervento di uno sponsor - ma il progetto sportivo per ora è meno allettante rispetto ad altri.

NO ANNO SABBATICO - Ad alcuni amici Conte ha detto di non voler assolutamente aspettare un altro anno, come poi confermato a E poi c'è Cattelan. La squadra però è ancora da scegliere: il Paris Saint Germain non è più sicuro di continuare con Tuchel, il Manchester United ha in ballo una qualificazione alla Champions che sembra sempre più difficile dopo le ultime settimane da brivido. Poi c'è il Bayern Monaco, che però dovrebbe vincere il Meisterschale (obiettivo minimo) e non cambiare. Dunque tre squadre ipoteticamente libere, attualmente no. Per quello Conte prende tempo.

E IN ITALIA? - La Roma si è mossa con anticipo e sarebbe più avanti rispetto a Milan e Inter. Anche perché i giallorossi vogliono un allenatore top, se non sarà Conte potrebbe essere Sarri, sempre che non si salvi al Chelsea. Comunque il mirino è puntato verso l'alto. I rossoneri pensano a Gasperini, soprattutto in caso di mancata Champions, l'Inter ha il problema Spalletti - 28 milioni lordi da pagare - e quindi impossibilitata a prenderlo. E la Juventus? Allegri dovrebbe prolungare fino al 2021, con ufficialità a fine campionato. Condizionale che dovrebbe diventare indicativo nei prossimi giorni, ma sarebbe la prima scelta per Conte.