Primo giorno da neo-sevillista per Monchi. Il nuovo direttore generale sportivo del Siviglia, presentato dal presidente José Castro in conferenza stampa, ha risposto a un paio di domande in italiano anche sulla sua avventura alla Roma. Queste le sue parole: "Ho fatto l'esperienza di lavorare lontano da casa mia, in un ambiente caldo, pesante ed esigente. Questo mi ha permesso di crescere come professionista. La mia esperienza è andata benissimo. È vero che i risultati quest'anno non sono arrivati, ma la passata stagione è stato tutto bellissimo. Lavorare in una società così importante come la Roma mi ha fatto senza dubbio piacere".

Ascolta in calce la risposta di Monchi sui giallorossi nel video di TMW