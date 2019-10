Vieri sull'Inter: "Può lottare per lo scudetto. Marotta grande dirigente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Vieri ha parlato a margine di un evento SportWeek a Milano, soffermandosi in particolare - tra le altre cose - anche sull'Inter e il progetto Suning: "Si sbaglia a dire che l'Inter deve vincere lo scudetto, si mette pressione senza motivo alla squadra. La Juve è nettamente più forte delle altre in Serie A, ha una panchina incredibile. I nerazzurri possono e devono lottare fino alla fine. Ovvio che dal quarto posto della scorsa stagione a vincere il titolo sarebbe un balzo troppo netto. Marotta è un grandissimo dirigente, Conte è un allenatore che non ti fa mollare mai. Ma stiamo calmi, c'è pure il Napoli per lo scudetto".