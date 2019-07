© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ianis Hagi è a un passo dal Genk. Secondo i maggiori portali belgi, il centrocampista ex Fiorentina, oggi al Viitorul Constanța, arriverà domani in città per sostenere le visite mediche e firmare un contratto che lo legherà alla squadra campione nazionale per i prossimi 4-5 anni. Al club rumeno andranno circa 10 milioni: un affare che fa sorridere anche la Viola, che aveva pattuito un accordo del 30% sulla rivendita del giocatore classe 1998.