Vincere per costruire. Coi quarti, i milioni per sette rinnovi prioritari

Se i discorsi sul cuore e sulla permanenza di Di Francesco non vi interessano, ma piuttosto preferite badare al sodo, beh, gli ottavi di finale Champions League... sono decisamente il posto per voi. Perché in palio, stasera tra Porto e Roma (calcio d'inizio all'Estadio do Dragao alle ore 21 italiane, 20 portoghesi) non c'è solo il prestigio di un ingresso tre le migliori otto squadre al mondo, non c'è solo la possibilità di continuarsi a giocare il trofeo più ambito, non c'è esclusivamente la conferma di un tecnico che, a torto o a ragione, ha dimostrato di voler sempre dare tutti per la causa giallorosso, ma anche una bella paccata di moneta sonante, utile a qualsiasi società europea, specie ad una Roma sempre a caccia di risorse che non provengano dal mercato, per programmare un futuro più vincente di quello attuale.

Nel caso della Roma di Monchi, presentarsi all'appuntamento con sette rinnovi contrattuali pesanti e prioritari (Zaniolo (2023), Pellegrini (2022), El Shaarawy (2020), Under (2022), De Rossi (2019), Dzeko (2020) e Manolas (2022)) con una decina abbondante di milioni in più darebbe al direttore sportivo un potere contrattuale molto interessante, da gestire con oculatezza ma che sarebbe quasi da solo in grado di accontentare tutti i pretendenti. Quelle più calde, inutile dirlo, sono le situazioni di Dzeko e Zaniolo, col primo che vedrà scadere il contratto coi giallorossi tra un anno e spicci, mentre al secondo va garantito l'aumento salariale che praticamente ogni società del mondo gli offrirebbe allo stato attuale. Se per De Rossi il prolungamento sembra più una decisione personale del giocatore, la situazione di El Shaarawy, forse alla sua miglior stagione in giallorosso, va analizzata con attenzione per evitare di protrarla eccessivamente, specie alla luce dell'importanza che l'egiziano riveste nel gioco di Di Francesco. Così come va chiarita la posizione, in squadra e sul mercato, di un Lorenzo Pellegrini che sembra avviato verso il salto di qualità definitivo. Meno pressanti, ma comunque importanti in ottica mercato estivo, anche le posizioni di Under e Manolas.