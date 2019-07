Viola al giro di Boa. Così Montella ha il suo falso nueve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina batte il primo colpo. O meglio il secondo, visto che la prima operazione ufficiale in entrata portata a termine dalla coppia Pradè-Barone è stata quella di Pietro Terracciano. Un dettaglio che non toglie comunque niente all'operazione oramai in via di definizione fra Fiorentina e Sassuolo legata al passaggio in viola di Kevin Prince Boateng. Un giocatore di esperienza internazionale e qualità che potrà dare tanto a Vincenzo Montella e più in generale ad una rosa viola ancora incompleta. I costi dell'operazione (1 milione per il cartellino) sono decisamente sostenibili e lo stesso Boateng ha preferito l'opportunità viola a quella di ritorno all'Eintracht.

I numeri del Boa - Herta Berlino, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke, Las Palmas, Eintracht, Sassuolo e Barcellona. Una carriera fatta di sfide e grandi avventure, quella del classe '87 che aveva fatto ritorno in Italia all'inizio della scorsa stagione dopo un'ottima avventura a Francoforte (31 presenze e 6 reti in Bundes) e una ancor più positiva al Las Palmas (28 presenze e 10 gol in Liga). Col Sassuolo, in 13 partite, il ghanese mise a segno 4 reti e più in generale si fece notare come interprete perfetto per le idee di calcio di De Zerbi, bravo nell'intuizione di schierarlo falso centravanti. Da lì il passaggio a gennaio al Barcellona, una sorta di premio per la carriera del giocatore. In Catalogna Boateng non ha trovato lo spazio che avrebbe sperato, con sole 4 presenze. Ma il prestigio resta.

Biennale a Firenze - Ora come detto la nuova avventura fiorentina che sta per prendere il via, con Pradè e Barone che si sono accordati col suo agente sulla base di un contratto biennale. Un innesto di qualità ed esperienza che, in attesa degli altri colpi, renderà certamente felice Vincenzo Montella.